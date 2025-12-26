(影)《矢板明夫Newtalk》中國制裁日本白忙了 日本突破稀土限制 北京無牌可打

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲在網路節目《矢板明夫Newtalk》訪談畫面。 圖: 擷取自《矢板明夫Newtalk》影音畫面

[Newtalk新聞] 中國近一個月以來煽動反日情緒，針對觀光客、水產品等層面施以制裁，不過號稱影響中美貿易戰走向的「稀土」項目，卻不見其大張旗鼓出招。淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，日方在2010年已有相關經驗，但現在情況出現變化，因日本在南鳥島已經找到海底下有很多稀土，預計在2026年開始開挖，若能順利挖出來，相關資源「全世界可以用幾百年」。

蔡錫勲進一步說明，稀土當然可能有不同種類，但南鳥島那裡的數量很多，開挖不是日本自己去做而已，可能會跟歐洲合作，因為歐洲在開挖這類資源方面「蠻厲害的」，如果能夠順利挖出來，對中國稀土的依賴力量就會往下降。

「稀土這張牌，一旦打出來，被對方克服了，就沒牌可打了。」印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，其實在2010年的時候，中國就對日本「治過一次」，當時日本非常恐慌，後來日本想了很多辦法，其中一個方式是提高效率、減少稀土的用量；另一個方向則是提升稀土開發的技術；實際上也聽說過不少情況，是中國把稀土賣給第三國，再從第三國買回來。

矢板明夫以大豆為例說明，中國不從美國買大豆，改從巴西買，但巴西其實又從美國買再賣給中國，最後甚至當地農民改行開貿易公司，這樣的狀況下，「是沒辦法制裁的」。

