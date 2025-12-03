(影)《矢板明夫Newtalk》中國又丟臉！端舊金山和約牽制日本 小泉進次郎搬出飛彈挺高市

[Newtalk新聞] 針對《舊金山合約》與台灣歸屬問題，日中再度隔空交火，日本首相高市早苗公開表示「沒有立場認定台灣的法律地位」，北京回擊「從未承認《舊金山合約》，新頭殼專欄作家洪耀南在《矢板明夫Newtalk》節目中指出，高市早苗先前也被問到若中國攻擊沖繩美軍基地，是否構成「日本有事」，結果防長小泉進次郎便前往距離台灣最近的與那國島視察，這反映在前線局勢升溫背景下，國防部長必須展現的立場與態度。





洪耀南認為，包含與那國島在內的幾個前線島嶼，其機能不僅侷限於軍事，經濟價值同樣受到日本高度重視，「而基地與飛彈的部署則強化對中國可能突破第一島鏈的監視能力」。





印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，小泉進次郎過去曾與高市早苗競爭總裁選，差點勝出，如今他選擇站出來支持高市，顯示自民黨具有一定程度的團結，小泉此舉讓外界看到自民黨的凝聚力，與安倍時期「自公聯盟」中公明黨常踩煞車的狀況相比，現今的「自維聯盟」已不存在相同問題。





矢板明夫不忘提醒，「自維聯盟」的形成本身與日本右派對自民黨的不滿情緒有關，而自民黨若要重新取得第一大黨與絕對多數席位，勢必得重新抓回右派選民，因此必須展現更清晰的立場，「對小泉進次郎而言，此次位置是他的必經之路」。

