(影)《矢板明夫Newtalk》中國打壓日本 台灣人感同身受 楊烈霸氣預告：要開世界巡迴演場會 幫助台灣走出去

[Newtalk新聞] 中國官方不滿日本首相高市早苗在國會答詢時，觸及「存立危機事態」之際自衛隊的作為，連日發動外交戰和貿易戰，禁止進口日本水產，歌手楊烈有感而發，他發下豪語，「2026年要做一個世界性的演唱會，台灣必須要走出去，跟全世界各方面都接軌」、「台灣已經是檯面上很受矚目的一個國家」。





即便是日本藝人，只要是在中國發展，就會被迫針對「一中原則」表態，楊烈在網路節目《矢板明夫Newtalk》中表示，台灣的聲音要讓人家聽見，一個人的聲音也許很薄弱，但終究會慢慢擴散出去，自己在音樂界也好、戲劇界也好，都有一個年度了，「很想留下一些什麼，給所有的朋友」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，現在台灣在國際上的話語權完全被中國拿走，在台灣火的歌星，很多都是依靠中國市場，被稱為天王巨星的，都是搶中國市場，然後他們回來台灣就按照中國的要求，講很多其實在欺負台灣的話。





矢板明夫認為，台灣的聲音，要傳到世界，現在大環境，對台灣是友好的，所以要把跟中國不一樣的聲音傳出去，不光讓世界聽到，台灣內部也要聽到，不然現在台灣內部，還有一些奇奇怪怪的聲音。

