(影)《矢板明夫Newtalk》中國瘋狂宣傳高市早苗改口 矢板明夫：美日機密早在直升機上談妥

[Newtalk新聞] 中國針對日方「存立危機事態」的發言發起鋪天蓋地的外交報復，日本首相高市早苗最新發言表示「沒有立場認定台灣的法律地位」，竟遭北京大肆宣傳「改口」，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，美國總統川普先前訪日時，高市陪同視察喬治華盛頓號航母，兩人搭乘美軍的直升機，在空中多繞了40分鐘才降下來，「很多重要的話是在飛機上談的」。





若還原當時美日元首會面場景便會發現，直升機起飛以後，充滿了玄機，矢板明夫還原指出，記者研判應該是從東京飛到橫須賀，結果是飛往仙台方向，所有記者都懷疑是不是要去別的基地，飛機只有10幾個人的空間，高市早苗坐在川普旁邊，噪音非常大，只有互相對著耳朵才能夠聽得到。

廣告 廣告





美日元首機密對話內容，很有可能是以全英文進行，矢板明夫研判，高市早苗曾在美國國會擔任助理，日常的英文溝通是絕對沒有問題的，有人便懷疑兩人在直升機上談論台灣問題。





新頭殼專欄作家陳文甲則認為，川普在操作過程中也特別的細膩，他支持日本不是最初他自己講，是透過美國駐日本大使葛拉斯講「我們會支持日本」，由大使代表一個國家，「非常細膩來凸顯這一塊」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習通話後川普致電高市早苗！矢板明夫：台灣議題已實質上國際化

中日交惡加速日商從中國撤離！謝金河：全球「脫中入美」格局成形