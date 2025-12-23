(影)《矢板明夫Newtalk》中國醜化日本自衛隊官員 蔡錫勲：如果有問題早就被扣走了

[Newtalk新聞] 中國不滿前自衛隊統合幕僚長岩﨑茂在台擔任政府顧問，日前再度興起一連串外交打壓，像是扣押財產，誣指其曾在中國購置房地產等。淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲反酸，站在自衛隊的角度，反倒會覺得，到底要表現很害怕，還是不害怕呢？日本自衛隊真的不是吃草的，中國這樣挑釁，對方總是要做一些防衛！





蔡錫勲在網路節目《矢板明夫Newtalk》分析，岩﨑茂據說飛行總時數超過4千個小時，一步一步坐上航空自衛隊幕僚長，再坐上統合幕僚長，身家不曉得被調查過幾次，祖宗八代都查得清清楚楚，「怎麼可能在中國置產」。

無論是禁止日本水產進口，或是在聯合國安理會刻意批判日本，竟然都是以「台灣」為範本？蔡錫勲發現，從禁止觀光客、留學生到水產品，中國現在把對付台灣這一套，直接去對付日本，但他們忘記日本畢竟比台灣大太多了，又跟俄羅斯聯手威脅日本，令人實在納悶「這些威脅到底要給誰看？」





蔡錫勲認為，中國的外交官已經失去格調，像是日語「大喜利」的感覺，上層丟出一個題目，然後下面的人做出各種搞笑的回應，無論是大阪總領事薛劍、或是雙手插口袋的中國外交官，都是這樣的狀態。

