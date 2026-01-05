(影)《矢板明夫Newtalk》以色列比台灣還亂？ 退役飛官轉述 以色列人只為一個理由上戰場

[Newtalk新聞] 美軍對委內瑞拉發動空襲，逮捕委國總統馬杜洛，引發各國反思，究竟在什麼情形下，國民甘心保家衛國，退役飛官「鷹爸」徐柏岳在《矢板明夫Newtalk》中指出，根據近期走訪以色列的經驗，就算號稱全民國防，卻因為政黨林立，嚴格來說並不團結，政府藉由特別的訓練方式，讓軍人改觀。





徐柏岳回顧，以色列軍人在服役結束後，軍方會安排全體搭乘遊覽車，前往三個具有高度象徵意義的地點，包括哭牆、大屠殺紀念館以及馬撒大，透過實地走訪來回顧民族與國家的歷史，進而了解面對與負責的對象，其實是「上帝」。

對每一位猶太人而言，具有為信仰而戰的認知，徐柏岳發現，以色列軍人並非為了總理納坦雅胡、也不是為了美國，而是在歷史脈絡中，展現出極為驚人的戰鬥決心與爆發力。





談及與猶太人及以色列人的交流經驗，徐柏岳分享了一段讓他印象深刻、也極具參考價值的對話。對方提到，第一次的大屠殺是二戰期間，約有六百萬名猶太人遭到殺害；而「第二次的大屠殺」，則是三年前10月7日，約1200人被屠殺，「他們突然驚醒，怎麼可以讓這種事發生！」

