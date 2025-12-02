(影)《矢板明夫Newtalk》北京罕見向美求助調停中日台爭端 專家：美中關稅談判背後藏深度博弈

[Newtalk新聞] 新頭殼專欄作家洪耀南在《矢板明夫Newtalk》節目專訪中披露，中國在最近與美國總統川普的通話中，罕見主動提及台灣議題，並希望川普出手介入目前急劇升溫的中日矛盾，試圖讓日本首相高市早苗「打台灣牌」的動作降溫。





洪耀南分析，北京此舉主要是因應日本高市早苗政府在台灣問題上的強硬立場，意外讓台海議題成為美中日三方角力焦點。中國不希望台海局勢進一步惡化，因此向川普尋求協助，而川普事後也親自致電高市早苗，似乎扮演了「降溫」角色。

他指出，這次美中高層互動對雙方都有利。雖然川普大幅提高對中關稅，但中國對美貿易順差依然存在，「代表中國還是賺得到錢」。在國內經濟壓力大的情況下，北京自然不願與美國完全脫鉤，因此願意在關稅戰上做出一定讓步。





洪耀南強調，真正關鍵不在當前談得如何，而是中國未來是否切實履約。他以2018年美中貿易談判為例提醒：「講完沒有履約，大家才會翻臉。」此次協議設定一年期檢討機制，並非單純「一年後再談」，而是可能在期間內隨時檢視進度，包括川普是否在明年四月訪問北京，或習近平赴美等安排，都可能是檢討履約情況的場合。





至於川普與習近平最新這通電話，洪耀南歸納出三項主要共識：

1.確認釜山川習會的既有基礎；

2.雙方都認為當前國際情勢過於緊張，需適度降溫；

3.同意保持溝通有助改善局面。





不過通話中也出現明顯差異：美國並未主動提及台灣，卻由中國特別提出；美國語氣相對輕鬆，中國則顯得嚴肅，形成強烈對比。





洪耀南認為，這顯示北京目前對台海與中日關係的緊張程度高度警覺，甚至願意在美中談判中「拜託」川普從中調停，凸顯台灣議題已成為當前美中深度博弈的重要一環。

