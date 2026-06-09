(影)《矢板明夫Newtalk》 北京藉由「高市孫子在日讀書」毀人設？ 陳文甲：日本年輕人仍挺高市

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[Newtalk新聞] 中國官方近期刻意釋放「日本首相高市早苗孫子在中國就讀大學」等訊息，試圖透過輿論操作掀起新一波認知作戰。不過，開南大學副校長陳文甲認為，高市早苗執政半年來支持度維持在六成左右，顯示中國的操作並未動搖其政治基礎。





陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》表示，高市早苗去年10月當選日本首相後，話題不斷，但支持率始終維持在六成左右。他指出，「歷任來的日本高層，最挺台的就是高市早苗」，而高市早苗上任後也陸續提出「台灣有事就是日本存亡危機事態」等主張。

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陳文甲表示，高市早苗獲得大量年輕人支持尤其關鍵，因為日本年輕人過去對選舉較為冷感，但如今卻有極高比例支持她，顯示高市早苗其實做了很多歷任首相不敢做的事，包括準備修憲、籌設國家情報機構、強化軍事力量及經濟安保，讓日本民眾感受到「日本重新崛起」的力量。





談到中國近半年持續對日本施壓，陳文甲指出，中國從去年11月以來不斷針對高市早苗政府出手，但如今自民黨已在眾議院掌握三分之二席次，加上日本維新會支持，日本首相的執政基礎前所未有地穩固。他形容，中國有「柿子挑軟的吃」的心態，但卻忽略大和民族的團結與實力。

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