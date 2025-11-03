(影)《矢板明夫Newtalk》南韓總統李在明補刀 中國堅持地緣鬥爭 最後下場是解體？

[Newtalk新聞] 南韓和中國兩方元首在 APEC 峰會交換禮物，南韓總統李在明脫口詢問中國國家主席習近平所送上的小米手機：「通訊安全做得怎樣？」是在諷刺中國嗎？國際政治學者程曉農認為，中國以地緣鬥爭為目的挑戰美國，但地緣政治是地理上相近國家之間的爭執和摩擦才叫地緣政治。美國和中國隔著快 1 萬多公里，這怎麼能算地緣？





「應該是習近平的大腦出了問題。」印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，像胡錦濤時代，一心想要趕快接班、不要出事情、平穩地走過去，接下來退休回家，就沒有事了。但習近平卻不同，習近平是有野心的，想超越毛澤東，所以要實現偉大的中國夢、中華民族偉大復興。

美中對抗以來，中共高層對國際情報的處理越來越封閉。程曉農指出，這次二十屆四中全會，習近平是給中央委員交代了一些國際局勢，一個報告。這個報告也是保密的。「我相信是有一本本的小冊子，印刷了一下，與會委員一人一份照著看，唸完了以後，冊子留下、留在原地，一份也不許帶走。」他補充說：「四中全會公報欲蓋彌彰，中國要堅持地緣政治的鬥爭。」





程曉農強調，很多中國官員知道不能打冷戰，但是不敢說。習近平自己清楚，中美冷戰對中國不利；中國打完冷戰，中國可能就跟蘇聯一樣不見了。

