(影)《矢板明夫Newtalk》反共二君子聯手抗中 矢板明夫爆料：中共點名批石平反助專欄續命13年

[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平近日來台訪問，現身說法分享與中共打交道的點滴經歷，引發關注。前《產經新聞》台北支局長、印太戰略智庫執行長矢板明夫在《矢板明夫Newtalk》網路節目中，還原當年在北京與中方交涉的內幕，驚爆中共每次批評石平，反而讓他的專欄得以延續。





石平在節目中回顧自己在日本成名的起點，對矢板明夫笑稱：「就靠你們《產經新聞》。」他指出，正是因為《產經新聞》當年讓他開設專欄，才能天天批評共產黨、點名中國領導人，「當時還是胡錦濤呢」。

矢板明夫則詳細還原史實，當時在北京交涉時，他親自擔任《產經新聞》一方的翻譯。他形容：「我們交涉的時候，每次對方都提石平的。」只要中國官員一開口批評石平，就知道這專欄肯定又會保留下來。按照常態，作者寫了三到五年內容大致會重複，但中國每次點名，反而使專欄不能撤換，也不能屈服於壓力。





石平也補充說：「我那個專欄寫了13年了；要不是我自己站出來競選，可能還在寫。」他強調，一上電視後影響力迅速擴散，「那個時代電視的力量比現在還大，一上電視就全國出名了。」隨之而來的是書籍銷量變好、媒體曝光度提升，演講邀約也開始湧入。





對照石平在日本因專欄而開啟的演講、出版與媒體之路，更顯出《產經新聞》對其在日本快速走紅的關鍵作用。石平認為，日本的演講市場成熟，「日本演講可以生活的。」但台灣不同，演講收入少，出版市場比較難維持。





這段往事凸顯石平長期反共立場，也讓外界看見中共施壓往往適得其反。石平與矢板明夫的對談，被視為兩位「反共二君子」攜手抗中的象徵，持續為台日交流與民主價值發聲。

