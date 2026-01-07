(影)《矢板明夫Newtalk》台灣教育教不出負責任孩子？ 專家：不該有「我愛你」之後的附加條件

徐柏岳在《矢板明夫Newtalk》節目受訪表示，猶太教育與華人教育之間，究竟如何妥協、如何融合，他花了相當長的時間進行調整，「最深刻的感受之一，就是台灣社會普遍存在著生命階級。」 圖: 擷取自《矢板明夫Newtalk》影音畫面

[Newtalk新聞] 講到全世界最有錢、頭腦聰明的群體，猶太人時常榜上有名，有專家說是教育成功，卻不知道到底怎麼教出來的，退役飛官「鷹爸」徐柏岳在《矢板明夫Newtalk》節目受訪表示，猶太教育與華人教育之間，究竟如何妥協、如何融合，他花了相當長的時間進行調整，「最深刻的感受之一，就是台灣社會普遍存在著生命階級。」

究竟何謂「生命階級」的概念？鷹爸回憶在以色列時與當地人對話的經驗。台語有句話叫「上帝有子無孫」。鷹爸說明，也就是「上帝只有兒子，沒有孫子」。即便他的孩子進入西點軍校、維吉尼亞軍校，也不是「上帝的孫子」，必須被「還給上帝」。

鷹爸直言，猶太教家庭的孩子，負責對象是神、是至高者，是天公，是媽祖，是阿拉，而不是父母，台灣的弱點在於「我愛你」之後的附加條件。例如必須要有好成績、要考上台大，甚至要「回饋給父母」。在這種價值觀體系下，孩子最主要的負責對象，往往變成「上一個階級」，也就是父母，而不是更高的存在或自己的人生使命。

猶太人的價值觀是「與上天一起面對」，徐柏岳從以色列返台之後，花了16年的時間教導孩子：任何事情、任何錯誤，都不需要向爸爸報告，而是要向上帝說明，孩子們逐漸明白，爸爸只是「吃喝玩樂的好夥伴」，真正需要負責的對象，是他們自己與那位「真理與至高者」。

