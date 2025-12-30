(影)《矢板明夫Newtalk》川普無法讓俄烏停戰 有辦法保護台海嗎？ 矢板明夫：只有川普懂得跟黑道打交道

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭遲遲未見終局停火，而解放軍的軍演在台海卻不斷擴大，俄羅斯趁勢宣稱要在北方四島軍演，中朝俄軍事協作是否反而更緊密？印太戰略智庫執行長矢板明夫在《矢板明夫Newtalk》節目中表示，觀察川普面對普丁、習近平、金正恩等所謂獨裁者，基本上不會放狠話、拍桌子、吵架，或以羞辱方式對待對方，「互相恐嚇只會把事情搞僵」。





矢板明夫認為，自己後來曾採訪余茂春。余茂春在川普第一任時期負責中國政策，對川普較為了解；余茂春提到，川普最擅長談判，且很擅長「跟黑道打交道」。矢板明夫轉述余茂春發言，「跟流氓黑道打交道時，絕對不能拍桌子大聲，因為流氓最擅長恐嚇；反而流氓黑道最怕的是「稱兄道弟」、給面子——表面上是好兄弟，實際上則是要求對方讓步。」

廣告 廣告





開南大學副校長、Newtalk專欄作家陳文甲則指出，俄烏雙方「都打不動了」，但剩下的就是面子問題。他認為，關於撤軍、停戰與撤軍的可能性是會有的，並表示這場戰爭已將近四年，當中既有意外，也有不意外之處。





陳文甲分析，意外之處在於外界原本認為俄羅斯軍事能力很強，但實際上在這場仗裡面也打得很辛苦；原因之一是「沒有人」，傳統作戰需要人力，而人都打光了就難以繼續。烏克蘭也同樣面臨人力不足的問題——最後仍會走向停戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普當面恐嚇澤連斯基! 現在不屈服達成協議 烏將損失更多領土

川普、普丁75分鐘通話內容曝光! 否定歐洲和平計畫 還要共同成立「這2小組」……