(影)《矢板明夫Newtalk》川普罕見低頭！嚴懲明州殺人警察 美國槍枝問題比習近平還頭痛？

[Newtalk新聞] 2026年11月，美國總統川普將面臨期中選舉。回顧川普上任以來，在關稅政策、抑制通膨以及重塑印太秩序等議題上，外界普遍認為已取得一定進展。然而，近日因ICE執法人員槍殺民眾事件，川普卻罕見選擇低頭止血。新頭殼副總編輯謝步智在《矢板明夫Newtalk》節目中分析，普雷蒂遭槍殺事件，美國參議院內的共和黨議員已紛紛要求展開調查，與此同時，明尼蘇達州原本一名共和黨州長參選人也宣布退選，「甚至連部分川普支持者也可能因此動搖信心」。





廣告

事件之所以引發巨大爭議，關鍵在於普雷蒂遭槍殺的過程。謝步智指出，普雷蒂當時雖然身上配槍，但手中拿的是手機進行錄影，ICE執法人員將其壓制在地後，已沒收其武器，依照常規程序，理應上銬並完成逮捕即可，然而ICE人員卻選擇開槍，一名人員先連開五槍，其餘同僚又再補上五槍。





美國輿論認為，當一名平民在已被制服的情況下遭到連續射擊，性質等同於行刑式槍決，已嚴重違反美國所標榜的人權原則。謝步智發現，儘管ICE在事發後立即試圖沒收周邊民眾的手機，但仍有完整影像流出，並在時代廣場、各大網站及多個城市的戶外牆面播放，引爆全美範圍的憤怒情緒。





謝步智表示，在龐大輿論壓力下，川普被迫於短時間內兩度讓步。其一，是立即與明尼蘇達州州長華茲通話，並承諾若干妥協條件；其二，則是迅速撤換當時的現場指揮官博維諾，傳言指美國國土安全部長諾姆及其親信幕僚也可能遭到撤換。

