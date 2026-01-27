(影)《矢板明夫Newtalk》張又俠下不下台都沒差？ 前第七艦隊艦長揭共軍早就無法登陸台灣

[Newtalk新聞] 中共中央軍委副主席張又俠落馬，由於張又俠曾深度參與軍隊實戰化訓練，外界猜想，張又俠與東部戰區原司令員林向陽的人事震盪緊密相連，究竟「攻台主力」掌握多少兵權，前國大代表、政治評論家黃澎孝斷言，解放軍演練封台是笑話，全世界只有美軍做過相關研究，稱為「堤路計畫」，但最後並沒有實施，其中一個原因就在於台灣不容易登陸，沒有足夠寬廣的海灘，讓具規模的部隊登陸。





黃澎孝在網路節目《矢板明夫Newtalk》中轉述一名美軍前第七艦隊艦長的看法：「海峽跟海洋是不一樣的，不要以為看起來都是海，海峽完全不一樣」，因為台灣海峽有黑潮的支流，走向由南向北流，流速還挺快；同時，台灣海峽南段比較寬，但北段從桃園到平潭突然變窄，波瀾增加，因此北部這邊的海象非常難掌握，冬天還會受到由北向南吹的東北季風影響。

廣告 廣告





台灣海峽「海流由南往北，季風由北朝南」是極度嚴苛的海象條件，黃澎孝強調，浪高甚至達到三公尺，「我們一般的公寓房子高就是三公尺」，「你還想登陸，真是異想天開」。





解放軍的登陸思維，早在30多年前就遭美軍攻破。黃澎孝透露，自己在紐約唸書時主修物流管理，當時有一名美軍退伍的海軍中校來修課，因為自己也是中校退伍，對方也是中校，對方也因此向他分享了許多在「第七艦隊當艦長的時候」的實際經歷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

共軍高層遭整肅 顧立雄：高度關注這些異常變動

張又俠落馬衝擊中共權力結構! 「忠誠」vs.「一尊」 政局進入重大轉向