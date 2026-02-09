(影)《矢板明夫Newtalk》張又俠倒台無關緊要 解放軍東部戰區根本沒有攻台軍事實力

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗在國會選舉帶領自民黨勝選，接下來便會通過立法，著手改造並提升自衛隊的作戰能力，身兼立法委員軍事顧問的評論家諸葛風雲在《矢板明夫Newtalk》節目中分析，台灣目前部隊規模與日本大致相近，但在「質」的層面，日本自衛隊在部分領域明顯較為先進，尤其在海軍實力方面，日本海上自衛隊在亞洲地區，嚴格來說僅次於美軍第七艦隊。





諸葛風雲進一步分析，若就兵力配置來看，日本整體約19萬人，而台灣約18萬人，兩者在數量上基本接近。不過在裝備與技術層面，日本因長期獲得美國協助，加上具備國際邦交與自身強大的科技實力，使得技術取得相對容易，「以反潛戰力為例，日本海上自衛隊擁有超過百架P-3C反潛巡邏機，而台灣僅有12架。」

中國央視經常性釋放經過剪輯的「攻台」演訓影片，如何觀察具體作戰能力？諸葛風雲認為，中國每年大約進行兩到三次大型聯合軍演，若從作戰原則來看，進攻與防守兵力比約為三比一，才有能力發動攻勢，解放軍乍看之下以東部戰區為主力，旗下第71、72、73集團軍專門負責奪島作戰，具備海上登陸能力。





然而諸葛風雲不忘強調，若真的對台發動進攻，僅靠這三個集團軍仍不足以支撐整體作戰，因此解放軍也一再表明，中部戰區在拱衛北京之餘，必要時須支援東部戰區，南部戰區在必要時同樣需投入支援。

