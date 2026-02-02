(影)《矢板明夫Newtalk》張又俠勢力全面反撲習近平？ 專家：解放軍這反應格外不尋常

[Newtalk新聞] 解放軍第一軍委副主席張又俠遭逮後，解放軍報不停宣傳要加強政治教育，不過解放軍內部的反應卻極度不尋常，新頭殼副總編輯謝步智分析指出，以往中國軍方若抓了一個高階將領，各階層一定會出現擁護領導、堅決擁護習主席的聲浪不斷，但這次卻很意外，中國解放軍完全沉默了3、4天沒講話。在中國的政治語境中，沒有表態，往往其實就是反對，因此習近平的這項逮捕行動，顯得格外不尋常。





謝步智回顧，之前像何衛東被捕時，也是隔了好久才對外公佈訊息，但這次卻非常快。這麼快就公佈，代表背後可能有很大的一些因素，習近平或許希望儘快讓事情平靜下來，所以才會選擇迅速對外說明。

廣告 廣告





1月24日公佈整肅張又俠訊息以後，也形同暴露了習近平的危機，謝步智分析，張又俠之所以重要，不僅因為他是紅二代，而且是除了習近平之外，最高層級的軍方將領。名義上習近平是軍委主席，但實際在領導軍方的是張又俠。如今張又俠被捕，中國軍方已經沒有能夠有孚眾望、且具備實戰經驗的將領。





謝步智強調，張又俠在軍中有57年的資歷，從小兵一路做到高位，還參加過對越南戰爭的諒山戰役，加上其父為開國將領，在這57年間培養了大量軍中人才，許多人更升任司令、副司令級，因此只要抓了張又俠，底下的將領，可能也要一併逮捕。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普回應中共解放軍清洗：習近平就是中國的老大

林保華觀點》一篇當小說看都浪費時間的張又俠密信