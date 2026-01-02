(影)《矢板明夫Newtalk》張文事件凸顯社會防衛韌性不足？ 矢板明夫：台灣社會有被中國癱瘓的可能

[Newtalk新聞] 台北市警方公布了張文恐攻事件偵查報告，認定張文做好「沒有回頭路」的「四大行動步驟」，印太戰略智庫執行長矢板明夫在《矢板明夫Newtalk》網路節目中指出，這起事件必須被視為一個重要教訓，若不是單一個體，而是出現有組織的「第五縱隊」，後果恐怕足以讓整個台北市、甚至社會陷入癱瘓。





矢板明夫分析，這次事件中其實出現了多個「幸運的因素」，仍造成四人不幸過世。嫌犯原本意圖縱火破壞捷運，卻遭到余姓民眾阻擋而未能得手；此外，嫌犯後續可能仍有其他犯罪計畫，但最終並未完全實現，而其墜落身亡也並非預謀輕生，而是意外發生。

對此，開南大學副校長、Newtalk專欄作家陳文甲指出，最令人擔憂的情境，是台海一旦有事，對岸可能發動所謂的「斬首行動」，「斬首行動可能由空突部隊執行，也可能結合早已潛伏在台灣本島或外島的人員，在關鍵時刻同步發動。」





陳文甲不忘提醒，僅僅一名未持有制式武器的人，就已對社會造成如此程度的混亂；若真的是有組織、有規模的「第五縱隊」行動，其恐怖程度恐怕將成百上千倍放大，應該趁這次教訓，徹底把台灣的社會韌性相關工作做好。

