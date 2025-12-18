(影)《矢板明夫Newtalk》敢上戰場才是愛台灣 台灣年輕人該看《冰封的記憶》？

[Newtalk新聞] 紀錄片《冰封的記憶》講述台籍日本兵遭俘虜送至西伯利亞的故事，想傳遞什麼樣的戰爭觀念？知名導演許明淳在《矢板明夫Newtalk》表示，作品「比較不直接去敘述戰爭」，但他仍然在影片裡面提出了「中國對台灣的長期的所謂的威脅」，希望透過這樣的方式，讓觀眾在觀看過程中自行思考其中的意涵。





許明淳進一步指出，如果今天他也是劇中的陳以文先生，在那裡每天看這些報紙，會產生什麼樣子的思考？他認為，自己會不斷地提醒大家，要去思考如果今天是在日本統治之下，作為一位十七歲的少年，當總督府或日本政府不斷地鼓吹「現在國家有難」，是否會去自願入伍。

戰爭與和平不是政論節目的專利，許明淳也將這樣的問題拉回到自己的家庭，談到自己的兒子現在是20歲左右，再過幾年就要服兵役。許明淳指出，台灣在前一段時間一直在討論兵役年限的問題，從四個月變一年，對年輕人來說這是很重要的事情，對已經服過兵役的人來說，則好像都一樣。





談及年輕世代的看法，許明淳表示，自己的學生如果聽到他們講話，他們的看法也都會跟上一代不太一樣，但他不會用「拜託年輕人怎麼這麼沒出息」這樣的方式看待，台灣是處在一個戰爭威脅的狀態下，因此兵役或者未來戰爭的議題，沒有辦法不去討論，也希望不管是藉由書或是藉由紀錄片，把這樣的問題丟出來。

