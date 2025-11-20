(影)《矢板明夫Newtalk》正妹女歌手一句話感動鄭弘儀 歌王楊烈深夜打電話主動邀約

[Newtalk新聞] 台灣歌手鍾綺在《矢板明夫Newtalk》首度節目中回憶自己的音樂啟蒙，透露從小家中就充滿歌聲。鍾綺說，自己大約四、五歲開始，就在阿公的指導下學唱歌，阿嬤則教她彈鋼琴，「家裡的人都很喜歡唱歌，爸爸很會唱，我甚至覺得爸爸如果當歌手，我現在的歌手之路可能會輕鬆一點。」





談到創作語言時，鍾綺坦言「唱台語歌有那個感覺」，與唱中文歌曲的情緒完全不同。她強調，用台語寫歌時，會覺得是真正從心裡流露出來的聲音，那是一種更貼近生命、也更自然的表達方式。

廣告 廣告





歌手楊烈則分享自己對鍾綺的印象。他提到，最初是在鄭弘儀的訪談中看見鍾綺，對她受訪時的一段話深受感動。當時鄭弘儀問鍾綺為何一直以台語創作、演唱，鍾錡答道：「阿公跟我說，台語是我們的根。」楊烈表示，聽到這句話時「非常感動」，認為鍾綺身上同時具備傳統的一面與很先進、超前的一面，特質十分特殊。





楊烈也提到，在節目中聽到鍾綺演唱的一段歌曲，其中「都有聽你們在交代，我都會記得你們的交代」的歌詞讓他印象深刻。他認為，鍾綺的聲音與態度都展現了獨特魅力，「像這樣的人才現在並不多」，如果能有一個好的舞台與窗口，讓她更自由地發揮，「她一定能讓自己的才華大放光彩」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄輪滑選手赴中比賽 運發局：後續資料送運動部審查是否違反規範

推出形象影片《一心為高雄走傱》 賴瑞隆穩健步伐守護高雄