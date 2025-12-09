(影)《矢板明夫Newtalk》殲15飛行員挑釁自衛隊 意外暴露已不敢飛來台灣？

[Newtalk新聞] 解放軍戰鬥機殲15以雷射干擾日本自衛隊F15戰鬥機，日本首相高市早苗親上火線應對，是否意外暴露印太地區防衛網的弱點？軍事問題專家胡振東在《矢板明夫Newtalk》節目中分析，台灣已在部分地點部署干擾設備（jammer），從地面往外海發射訊號，使無人機進入區域後失去定位能力，軍方有「硬殺」與「軟殺」兩種手段：硬殺就是直接把無人機打下來，軟殺則是讓其無法得到目標而自行墜落！





解放軍長期越過台海中線，騷擾西南空域，不過胡振東指出，中共若以空降部隊投入作戰，數千甚至上萬名兵力在台灣強大的防空壓力下，極難成功突入，「空降所依賴的運輸機速度慢、曝露時間長，就像俄國至今仍有大量飛機被擊落的情況一樣。」

胡振東提醒，台灣目前大量採購「刺針」飛彈，「任何樹後面一個就可以打了」，全島到處都是這類便攜式武器。他直言：「如果我是中共的飛行員，我不會想要到台灣來，活的機會太少了。」





如果無法以空降攻台，改以船艦登陸同樣困難，胡振東分析，台灣海峽無處可躲，「你還沒有到，已經被反艦飛彈打中了」。目前台灣部署數千枚反艦飛彈，而中共有約三百艘船，就算動用民間船隻也無濟於事。他不忘強調，在現代海上作戰環境下，登陸船團在尚未接近海岸前，便會遭到大規模攔截。

