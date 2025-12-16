(影)《矢板明夫Newtalk》比1.25兆國防預算 更重要的戰爭意識 台灣應該怎麼看待美日「大國」？

[Newtalk新聞] 1.25兆元國防特別預算成為朝野攻防重點，面對解放軍對台的威脅，或許台灣人更應該建立自主國防觀。紀錄片導演許明淳認為，隨著自己的年紀增長，對於這個部分，會覺得身為台灣人應該要去反思。紀錄片《冰封的記憶》當然與戰爭有關，但重點並不是完全要去講西伯利亞戰俘這一塊，而是另外一層思考，「包括我們跟日本，還有跟大國的這些關係，到底要怎麼看待他們。」





許明淳在《矢板明夫Newtalk》節目中指出，片中的陳以文、吳正男，或者裡面的許敏信，他們確實曾為日本作戰，也確實被俘虜到西伯利亞，但在整個所謂的歷史記憶建構過程中，或是在給予補償的時候，卻被排除在外。

許明淳進一步分析，如果今天帶後代回到舞鶴紀念館，卻看不到任何殖民地出身者的相關紀錄，包括東京的平和祈念展示資料館也沒有，蘇聯更不用說，連日本戰俘的部分都不再提及。「對於台灣人而言，重新去尋找，在整個戰爭經歷過程中，台灣人的經驗究竟如何形塑出今日的狀態，仍是一個無法迴避的問題。」





被迫捲入戰爭、最終犧牲生命的台灣人前輩，要求的其實不多。許明淳強調，他們並不是在意補償金額的多寡，而是如果被從戰爭記憶中抹去，從日本關於西伯利亞戰俘的歷史敘事中完全消失，他們的下一代，又該如何理解與承接這段歷史。

