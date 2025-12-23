(影)《矢板明夫Newtalk》為什麼七成五日本人支持高市早苗？ 矢板明夫：只有她能堅持信念

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗上任後，連續三個月民調突破七成，顯然不受中國外交打壓影響，印太戰略智庫執行長矢板明夫在《矢板明夫Newtalk》節目中指出，站在政治高位時，會不斷有人拿出資料、用看似很有邏輯的說法來遊說，一不小心就會被說服，轉頭又遇到相反意見，再度動搖，許多政治人物往往就在這樣的來回之中失去方向，「高市能夠堅持自己的信念，其實非常難得。」





談到日本近期的處境，矢板明夫認為，日本與中國之間的矛盾，其實是在美中矛盾已經爆發的情況下逐漸浮現，日本選擇與美國同行，因此相關矛盾的全面攤牌，也只是時間早晚的問題。

矢板明夫進一步回顧，歷代首相如石破茂、岸田文雄、菅義偉，其實都有許多想推動的事情，但往往被各種力量牽制，動彈不得。相較之下，高市早苗能夠在政治場域中站穩腳步，僅善於掌控媒體，也懂得掌控情緒，這正是她與眾不同之處。





淡江大學日本政經研究所碩士班教授蔡錫勲則從政黨與民意支持度角度補充指出，若日本維新會沒有出現大幅改變，整體上仍有相當的支撐空間，過去在民主黨政權時期，確實呈現「開高走低」的狀況，單純從民調來看，高市早苗的支持度，並沒有以同樣的速度下跌。

