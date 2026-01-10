(影)《矢板明夫Newtalk》為什麼從中國人變日本人？ 石平驚爆因去了日本「這」地方

[Newtalk新聞] 日本參議員石平2007年歸化日本，在《矢板明夫Newtalk》節目中，自揭「不是中國人、不想當中國人」的最初原因，石平回憶，自己年少時就喜歡唐詩宋詞，但真正讓他震撼的，是到京都後，親眼看到古詩所描繪的景致，杜牧詩句「千里鶯啼綠映紅、水村山郭酒旗風」與「南朝四百八十寺、多少樓台煙雨中」，走進京都嵐山，「確實唐詩所表現的那個風景在日本都看到」。





日本還原了唐詩中描寫的景色，也重現了孔子的禮節，石平回憶外祖父要求他學《論語》，強調禮節與「非禮勿動、非禮勿聽」。但在自己成長年代的中國，「哪有什麼禮節嘛」，「打人就是禮節、罵你就是禮節」。

石平描述自己十五歲前在天津生活的經驗：「在火車上一定會碰到吵架的」，餐廳也常有衝突，甚至有人喝醉後互相用酒瓶打，還會著急喊著「趕緊打呀」。相較之下，他認為日本生活中反而呈現了孔子所說的禮節。





人必須有「安身立命之地」，也需要一個能屬於自己的共同體，石平認為，必須找到真正能認同的歸屬，「我總是應該是哪一個共同體的一員吧」。這份尋找身份與歸屬的心路歷程，成為他最終走向日本國籍、並以政治身分投入公共事務的重要原因。

