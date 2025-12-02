(影)《矢板明夫Newtalk》為何中國操作反日失敗？ 專家破解：中國年輕人有親日情感

[Newtalk新聞] 中日外交衝突中，中國外交部亞洲司司長劉勁松「手插口袋」作勢訓話的模樣，中國官媒大肆加工宣傳，但並沒有成功點燃民間的反日情緒，新頭殼專欄作家洪耀南指出，中國許多年輕人自小接觸日本卡通與漫畫，對日本的情感與老一輩截然不同，整體民間氛圍已有逐漸轉變的跡象。





洪耀南在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，中國官方雖然持續主導針對日本的抗議事件，但部分網民的激進反應並未形成全面效應，整體來看這類操作的效果「也不是那麼好」。日本首相高市早苗只是依據現行日本防衛法制說明，而這樣的討論被拿來汙名化「是為了政治攻防」。

廣告 廣告





日本媒體更踢爆，劉勁松被拍到造訪日商大連工廠，親自安撫日本企業，洪耀南研判，中國對日本農漁產品的限制大多早已存在，如和牛與部分項目本就停止進口。至於干貝禁令，日本企業已成功找到替代方案。





洪耀南指出，過去干貝會運往中國脫殼，如今則轉往泰國與台灣代工，甚至直接在墨西哥設廠，將干貝輸至當地脫殼，再銷往全球市場，「日本已成功轉移加工鏈與市場，這個制裁的效率，基本上就剩下政治的恐嚇而已」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

旅遊禁令效果有限！矢板明夫：中國政府是在懲罰自己的企業和人民

濱崎步親自公開演唱會獨自演出照！無畏中國惡意取消 她一步都沒有退