(影)《矢板明夫Newtalk》王毅對日動武說是為攻台預演？ 陳文甲：解放軍將封鎖宮古、巴士海峽

陳文甲研判，台灣一旦有事，中國勢必切斷宮古、巴士海峽，阻止美日馳援，避免美日或美菲的軍事力量前來馳援，因為台海衝突直接牽動區域安全平衡。 圖：截取「YouTube」矢板明夫Newtalk

[Newtalk新聞] 從「斬首說」到「動武論」，中國駐大阪總領事薛劍、中國外交部長王毅等人不斷升高對日外交衝突，中日關係陷入戰後最危急時刻。熟知印太情勢的開南大學副校長陳文甲指出，這次高市早苗首相明確表示「台灣有事」將啟動「存立危機事態」中的集體自衛權，已經與「台灣有事等於日本有事」性質不同，高市早苗首相在國會殿堂說出的話，已從政治語言轉為法制語言。

陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，安倍當時是已退位的首相，屬於政治語言、同理心的呼籲，表達台灣有事等於日本有事、等於美日同盟的立場。但高市作為現任首相，在國會說出的話，自然使中國認為「孰可忍、不可忍」，於是發動非常嚴厲、近似複合式外交的反制行動。

除了「存立危機事態」，日本新安保法也明定「武力攻擊事態」。陳文甲分析，「武力攻擊事態」指的是日本本土或駐軍、美軍受到攻擊時，日本可行使自衛權，進行團結作戰。此時若台海爆發戰火，也一定會波及到日本，也會波及到美國的駐軍所在，局勢無法切割。

陳文甲研判，台灣一旦有事，中國勢必切斷宮古、巴士海峽，阻止美日馳援，避免美日或美菲的軍事力量前來馳援，因為台海衝突直接牽動區域安全平衡。

