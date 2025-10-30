(影)《矢板明夫Newtalk》美中峰會稀土、大豆、芬太尼都是假 他爆料：習近平悄悄派出戰略轟炸機

[Newtalk新聞] 全球關注美中APEC峰會，美國總統川普給出高評價，稱「滿分10分有12分」。外界傳出雙方在關稅、稀土等議題上將有具體讓步，這是否意味中美關係迎來「和緩」契機？印太戰略智庫執行長矢板明夫在《矢板明夫Newtalk》節目中邀請美國國際政治學者程曉農博士對談，兩人不約而同認為，這場會面雖然充滿笑容與寒暄，實際上卻隱藏著冷戰的現實矛盾。





矢板明夫直言，冷戰的發起者其實是北京，而非華盛頓，「講友誼、講和平，只是掩飾磨刀霍霍的現實」。他指出，中共多年來對內持續反美宣傳，如今又高調稱美方是朋友，「這樣的轉折連中國民眾都會覺得突兀」。

廣告 廣告





程曉農分析，習近平在會面時仍照著小抄念稿，強調「建立夥伴和朋友關係」，但這樣的話如今聽起來格外刺耳。「中美冷戰已經六年了，你一邊掐著人家的脖子，一邊說要當朋友，這話太假了。」





程曉農也以自身經驗透露，近期美國航班已被要求改道太平洋中線，不再飛越阿拉斯加與俄羅斯上空，「因為中國的核轟炸機已經巡航到阿拉斯加」。他說，這是中美軍事對峙的具體證據，美國航空局為了民航安全，已全面禁止北極航線，「這就是表面友好、實際敵對的真相」。





談到結構性的對立，程曉農指出，中共以「稀土、黃豆、芬太尼」作為對美談判籌碼，形同「政府毒梟」。他強調，美中之間的對立並非個人恩怨，而是制度性、價值性的對抗，「中國一邊賺美國的錢，一邊準備收拾美國」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習會即將登場 傳美考慮對中調降芬太尼關稅10％

攜手川普實現「安倍晉三遺願」高市早苗：雙方重申台海和平重要性