(影)《矢板明夫Newtalk》習近平終身制有多穩？ 專家：連死人都要監控

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平近日在APEC峰會與各國領袖互動，一舉化解外界對其權力不穩的疑慮，中央軍委副主席張又俠亦無異動。國際政治學者程曉農在《矢板明夫Newtalk》節目中剖析，習近平「終身制」仰賴中共對政治局委員以上高官的極端監控，連退休元老乃至逝者均難逃掌控。





程曉農指出，高官行動自由遭徹底剝奪，多數「在家辦公」，每日工作以文字報告呈送；住所設警衛班，外人不得擅入，貼身警衛持槍「保護」實則監視密報。言論自由同樣蕩然無存，「私下交談三句皆不可能」，首若溫家寶、朱鎔基、王岐山，從在任到退休直至離世，終身受監。

程曉農進一步揭露「保健制度」黑幕：中央辦公廳保健局統管高層醫療，發藥、診病卻不告知本人病情。若最高領導人下令保密，患者對自身病症一無所知，疾病反成操控武器。





此外，「機要通信」制度構築封閉監控網。高官間普通信件無法經郵局寄送，彼此隔絕於不信任與恐懼之中。程曉農強調，這些機制確保權力核心絕無裂縫，支撐習近平長期執政。

