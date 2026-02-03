(影)《矢板明夫Newtalk》背叛盟友？加拿大、英國為什麼突然親中 專家提醒：川普曾說併吞「這裡」

[Newtalk新聞] 加拿大總理卡尼、英國首相接連訪中，與中國國家主席習近平會面，大談新的經濟合作，甚至加大投資，為何突然轉向親中？新頭殼副總編輯謝步智提醒，川普一連串的言行，實際上把原本的盟友推向中國，其中最具代表性的，就是川普曾公開表示要「併吞格陵蘭」。





歐洲國家、歐盟以及加拿大等北約成員國的領導人，是否正暗中協調、築起「川普防線」？謝步智分析，格陵蘭是丹麥的屬地，而丹麥本身又是北約成員國，美國身為北約的「老大」，卻表態要併吞盟國土地，這對盟友而言衝擊極大。當「老大」本身出現背離盟友的行為時，究竟要防禦誰、又該如何防禦，反而成為一個巨大的問題。

謝步智研判，正是在這樣的不信任氛圍下，歐洲盟友開始尋求新的平衡點，而中國自然成為一個可被利用的選項。





中國從北約成員國身上獲得重大利多，也引起美國不滿。尤其是在加拿大降低對中國關稅後，謝步智認為，中國電動車可能經由加拿大迅速流入美國市場，形成嚴重破口。美國雖因此對加拿大總理卡尼放話警告，卡尼也出現些微退縮，但整體而言，歐洲國家對美國的信任已明顯下降，轉而向中國尋求平衡與更多貿易機會。

