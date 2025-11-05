(影)《矢板明夫Newtalk》苗華、何衛東被「清洗」真相？ 矢板明夫：恐試圖組織反習革命衛隊

[Newtalk新聞] 近年解放軍遭清洗將領之中，以中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華兩人最令人好奇。由於牽連之廣，更是負責武統的核心人士，但背後真相卻無法釐清。印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，援引學者蔡霞的說法指出，苗華、何衛東等人疑似企圖籌建一支「不受中央軍委指揮」的副軍級部隊，類似伊朗革命衛隊或納粹衝鋒隊。「這顯示軍內野心膨脹，甚至出現不聽指揮的現象。」





矢板明夫在《矢板明夫Newtalk》節目中分析，真相雖難確認，但從整肅行動的規模來看，「苗華集團」可能已背離習近平掌控，這正是此次整頓的真正導火線。解放軍內部長期藉軍演升官、掌握資源，逐漸形成尾大不掉的派系。「這些人就像癌細胞一樣，不斷擴張勢力。」





另一種說法則認為，習近平原本為攻台準備，指揮一連串「聯合利劍」軍演，從封鎖、飛彈制壓、轟炸、登陸到巷戰，五個階段已經模擬完成。矢板明夫研判：「照理說下一步就該實戰了。」但習近平臨時改變想法，不願開戰，遂以「結束演習、重整軍隊」為名撤換將領。





還有一種說法是「將軍怯戰」在流傳。矢板明夫補充，習近平鐵了心要打台灣，重用了福建系將領，命令火箭軍與前線部隊「為攻台第一擊做好準備」，但這些人原本只是藉軍演升官發財，真要實戰卻退縮。習近平怒斥：「養兵千日，用兵一時」，因此全面拔除這批人馬。

