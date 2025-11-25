(影)《矢板明夫Newtalk》薛劍「斬首說」興起狼犬外交？ 學者：上面說咬誰就咬誰

[Newtalk新聞] 中日外交危機發生後，美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話，25日再與日本首相高市早苗通話，回到事情原點，口出惡言的中國外交官薛劍仍然沒有被究責，開南大學副校長陳文甲認為，中國駐大阪總領事薛劍的「暴走」行為，並非個人情緒失控，而是「看得出來有高層授意」，薛劍發言後，中國隨即展現戰狼外交官的模式，可見現階段的中國外交官心態，就是「反正我是中國養的狗」。





陳文甲在《矢板明夫Newtalk》節目研判，外交工作的第一要務是維護自身主權與利益，但同時也必須尊重駐在國的權益，這是最基本的外交原則。然而在薛劍的行為中，已看不到任何基本外交禮儀，彷彿只遵循單一指令行事：「我叫他，我去咬誰，我就去咬誰。」

為何外交專業被擱置一旁，完全不顧雙方應有的互相尊重？陳文甲進一步指出，薛劍現在執行的，是中共「最高旨意」。雖然薛劍擁有大使銜，但仍屬司局級，然而大阪總領事的位置極為重要，甚至比某些駐小國的大使更有意義。正因如此，他此刻企圖立下「頭等功」，藉此破格升遷。





陳文甲認為，如果換作台灣、日本或其他國家的外交官，早就會被撤回本國說明情況，「處罰不處罰是後話，至少要先回來說明」。但薛劍是奉命行事，因此並未受到任何即時處置。他也注意到，薛劍在事件後一週，推特便停止發布內容，顯見「他已經得分了」。

