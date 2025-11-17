(影)《矢板明夫Newtalk》解放軍對日挑起戰爭？ 矢板明夫：習近平清洗苗華集團後軍權極穩

[Newtalk新聞] 針對近期日本首相高市早苗在國會「存立危機事態」之答詢，中國官方連日回擊，解放軍報甚至放話「日本全國都有淪為戰場的風險」，印太戰略智庫執行長矢板明夫觀察，先前中國國家主席習近平APEC出訪韓國，與日本首相高市早苗、美國總統川普、韓國總統李在明自由交談，全程表現得相當輕鬆，一位「大權旁落」、遭奪權的領導人，不可能有如此自在的舉動。





矢板明夫在《矢板明夫Newtalk》新單元「新‧說三道四」中解析，苗華早年能力強、表現突出，先被從福建調往甘肅的蘭州軍區。當時蘭州軍區是中央軍委副主席郭伯雄的大本營，而苗華則被視為協助習近平「收復蘭州軍區」的重要人物。也因為如此，苗華一路成為習近平在軍中最倚重的心腹之一。

「苗華本來是習近平極為信賴的朋友，兩人從三十多歲就相識。」矢板明夫認為，苗華後來又被調往海軍，整治中國軍隊內最不聽話的海軍系統，在軍中立下汗馬功勞。習近平因此更加信任他，將其安置於總政治部主任，掌握了解放軍人事大權，而且一坐就是七年。





矢板明夫總結，苗華與當年林彪、甚至清朝年羹堯如出一轍；作威作福、目無主公、妄議中央、結黨營私、貪污腐敗，在各種問題累積成「尾大不掉」的狀況下，習近平快刀斬亂麻，終結「解放軍變成苗家軍」的局面。

