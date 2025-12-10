(影)《矢板明夫Newtalk》解放軍殲16擾台出事了！胡振東：都在台灣飛彈打擊範圍

[Newtalk新聞] 川普政府公布最新《國家安全戰略》，報告明示「嚇阻台灣爆發衝突、最好透過維持軍事優勢」，然而共機侵犯西南空域已成常態，究竟該怎麼看待台海軍力失衡的問題？軍事問題專家胡振東認為，真正打仗的時候，早已沒有12海浬的問題，只要共機從中國起飛，台灣就會擊落，「那時候沒有 international border 了」、「領空只有在和平時候」。





即便共軍軍機繞台，中國戰鬥機數量超過台灣，也不代表解放軍握有制空權。胡振東在《矢板明夫Newtalk》網路節目上分析，解放軍現在做的動作，在作戰時是沒有用的，因為都在台灣飛彈的發射距離內。真正作戰時，解放軍不會做這麼笨的事情，把目標暴露出來，等人攻擊，「他們不會那麼笨」。

「制空權跟大家想像的不一樣。」胡振東指出，美國中東打仗的時候，擁有完全的制空權，伊拉克飛機一起飛就被擊落。事實上制空權的看法，攻方和守方不一樣；攻的話就像美國去伊拉克，伊拉克飛機不准飛；而就守軍的角度，制空權是「只要敵人不能夠自由在你天上飛」。





胡振東不忘提醒，台灣不需要有 total control，台灣只要能夠不讓中共有制空權，台灣就贏了，讓共軍處在「沒辦法自由移動，每次進來都要偷偷摸摸，活不活還不曉得的狀態」。

