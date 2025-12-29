(影)《矢板明夫Newtalk》解放軍無預警「正義使命–2025」軍演 不滿高市、小泉聯手扮演軍事強人？

[Newtalk新聞] 人民解放軍對台灣進行突襲軍演，範圍直接針對台灣周邊北部、西南部、東南部和東部海域。Newtalk專欄作家、開南大學副校長陳文甲研判，中方認為美國總統川普給了高市早苗最大底氣，基本上美日要加強同盟，共同因應中國的霸權擴張。





陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，日本已把中國列為最大挑戰，5年編列43兆預算強化反擊能力，將武器重點部署在西南諸島，一旦中國對台灣、台海發動攻擊，也會擔心美日同盟介入協助，因此日本強化對西南諸島的防禦。

廣告 廣告





中國批評日本高市早苗上台僅2個月，就帶領日本走向軍國主義。陳文甲分析，川普希望在第一島鏈由日本一起配合，過往憲法第九條的態度是消極和平主義，不能使用軍隊，但現在轉向積極的和平主義，要與盟友共同打擊壞人。





陳文甲強調，日本因為配合川普總統的要求，提早增加國防支出，現在這樣看起來，的確可以看到川普所帶來的壓力，目的是要增強美日的防務協調；此外，放寬防衛裝備出口，促進軍工產業發展，一同協助盟友強化連帶的防衛能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

派閥解散 自民黨內「反高市」存在感更稀薄

「正義使命」軍演導彈再落日本專屬經濟區? 報復美對台軍售? 北京回應了…..