(影)《矢板明夫Newtalk》賴清德1.25兆國防預算不只是「軍購」 洪耀南：台灣無人機一舉超過大疆

[Newtalk新聞] 賴清德總統提出1.25兆國防預算，在野黨立委已經亮話要擋，每當討論台灣國防預算，就出現凱子軍購罵名，Newtalk專欄作家洪耀南在《矢板明夫Newtalk》節目中指出，1.25兆攸關不只是採購，不僅是自我防衛，更能帶動整體製造業升級，從就業到產業鏈都有可能出現新的成長動能，是台灣難得的發展契機。





洪耀南指出，外界經常質疑台灣無人機是否能與中國大疆競爭，但台灣真正的優勢不在商用市場，而是在AI應用。一旦無人機導入人工智慧，便能形成「彎道超車」的新競爭模式。他補充，台灣過去已具備製造無人艇等技術，這些都是軍工產業可深化發展的基礎。

洪耀南認為，政府編列大量國防預算時，除了採購，更應思考哪些項目能成為台灣下一波製造業火車頭，進而帶動整體經濟動能。他進一步強調，未來無論是無人機、無人船，或是戰爭發生時所需的通訊與低軌衛星系統，台灣都必須投入大量軍事工程。





洪耀南提醒，軍工產業不只防衛用途，未來更具備外銷潛力。他提到，日本也正研議修法，盼將軍事技術轉型為可出口的產業模式；而最成功的例子就是韓國。韓國軍工產業已成美國主要代工來源，在烏俄戰爭期間，大量韓國軍品由美國轉售至北約與歐盟，再支援烏克蘭，形成完整的軍工出口鏈。

