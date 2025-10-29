(影)《矢板明夫Newtalk》鄭麗文反對調高軍費 專家提醒：反觀川普展現強烈魄力增加軍費

[Newtalk新聞] 美國總統川普和中國國家主席習近平將在30日碰面，全球關注雙方將如何討論「台灣」。國民黨主席當選人鄭麗文卻表示，「要有合理的國防預算，而非不斷升高軍備競賽」，國際問題專家、雲科大財金系教授鄭政秉在《矢板明夫Newtalk》節目指出，「美國已難再像過去那樣置身事外」。川普在有限資源下展現了強烈的魄力與決斷力，「他敢於推動軍費增加，也在兩性平權等政策上進行改革，這些改變的確讓美軍整體戰力提升。」





「川普的作法展現了重整國防的意志，但同時也意味著國際局勢的危險程度正在加劇。」鄭政秉指出，俄羅斯與中國的軍工產業目前都處於「滿載狀態」，雙方的戰爭準備已經接近臨界點，「不管是武器生產還是戰略部署，都顯示兩國的備戰節奏正在加速。」





鄭政秉進一步分析，雖然「讓戰爭遠離美國本土」是MAGA（讓美國再次偉大）運動的一項核心承諾，但在全球對立升高的情況下，「美國想不介入與自己無關的戰爭，已經越來越困難了。」





北約、南韓、日本、美國對所有盟友都要求調高國防預算，台灣有辦法置身事外嗎？鄭政秉認為，以川普現在的MAGA手法仍然不夠，美國必須進行更大的動員，也必須承認中國在許多方面已經接近美國。專制國家的動機往往異於常理，「它要影響全世界，而且不計代價。」

