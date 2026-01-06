(影)《矢板明夫Newtalk》馬杜洛只是中國小跟班？ 習近平「獨裁班底」藏在這些國家…

徐柏岳指出，中國大陸長期針對中亞、非洲以及中東地區，設有各種所謂的「高級班」，讓當地的皇親國戚或權力核心人士前往受訓，內容涵蓋如何進行獨裁統治、經濟與言論控制，講白一點，就是「一條龍式的貪汙運作」。 圖: 擷取自《矢板明夫Newtalk》影音畫面

[Newtalk新聞] 美國總統川普派出三角洲部隊突襲，以F-35鋪排整體的攻勢，強勢「生擒」委國獨裁者馬杜洛，但抓了一個，恐怕不會就此帶來和平，退役飛官「鷹爸」徐柏岳在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，中國大陸長期針對中亞、非洲以及中東地區，設有各種所謂的「高級班」，讓當地的皇親國戚或權力核心人士前往受訓，內容涵蓋如何進行獨裁統治、經濟與言論控制，講白一點，就是「一條龍式的貪汙運作」。

北京的對於以色列屯墾區的野心，最早可以回溯到20多年前，徐柏岳回憶，2001年自己剛從神學院畢業後，前往耶路撒冷的華人教會服務，接觸到的對象多是來自中國的黑工，包括溫州、安徽等地的大量移民。他指出，當時屯墾區以建築工人為主，包含砌磚、泥作、鋪瓷磚與水電等各類師傅，負責當地工程。

徐柏岳指出，這些屯墾區原本位於當時的佔領區，興建完成的公寓在撤離後，轉而成為所謂的巴勒斯坦社區。另一方面，在特拉維夫一帶，則聚集了超過兩萬名來自中國大陸的黑工與移工，平日一到六都在工地工作，星期天才有時間聚會分享。

在中共政權在經濟富裕後，竟然轉而對第三世界國家進行滲透，徐柏岳發現，中國無止盡地供應外交與經濟資源，全套輸出分配管理，最終一步步鋪陳出今日的悲劇。

