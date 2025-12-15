(影)《矢板明夫Newtalk》驚人的既視感！？ 《冰封的記憶》竟是矢板明夫阿公的故事？

[Newtalk新聞] 長期投入台灣史紀錄片創作的導演許明淳，在《矢板明夫Newtalk》公開紀錄片《冰封的記憶》創作起點，數年前閱讀作家陳力航的著作《零下六十八度》，以作者祖父的生命經驗為主軸，描寫一名台籍日本兵在戰後成為西伯利亞戰俘、被拘留近三年的歷程。許明淳指出，書中最震撼人心的部分，正是那段發生在戰後、卻長期被忽略的歷史片段。





經歷過那段歷史的台籍日本兵，多半已不在人世，一旦缺乏當事者，紀錄片在敘事上難免產生距離感。這個跨時空的難題，竟意外得到解答。許明淳回顧，在陳力航的引介下，得知其祖父生前曾與旅居日本的吳正男先生會面，而吳正男至今仍健在，進而展開尋找其他有相同經歷的台籍日本兵及其後代的過程。

印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，今年適逢戰後80週年，這段歷史對他而言同樣有著深刻的個人連結。他回憶，自己的祖父原本被派往北京經營電器工廠，卻在戰爭結束前幾個月收到徵兵通知，隨後在中國東北地區遭到蘇聯紅軍俘虜；蘇聯於8月9日對日宣戰後，祖父被直接帶往西伯利亞。





矢板明夫透露，祖父在被帶往西伯利亞約一、兩年後便過世，當時的死亡率異常偏高，在極端嚴酷的環境下，許多年輕力壯的人也難以倖存。祖父至今仍長眠於西伯利亞，家屬也曾前往探視。矢板明夫感嘆，無論是片中的人物，或自己的家族記憶，都是被同一個大時代所推著前行的生命故事。

