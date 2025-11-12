(影)《矢板明夫Newtalk》高市早苗不撤回「台灣有事」挺台發言！ 矢板明夫：不爽習近平在APEC訓話
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」表達看法，認為可能構成行使集體自衛權的條件，中國駐大阪總領事薛劍竟揚言「斬首」，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，高市早苗現在無所顧忌、直搗黃龍，把習近平嚇了一跳！
矢板明夫在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，高市早苗在APEC峰會與中國國家主席習近平會面時，談到了日中關係之間存在了六個主要的分歧，高市早苗提完六個分歧後，習近平就開始訓話，要求日本恪守中日四個文件，「歷史認識問題上、領土問題上、台灣問題上，講了一堆」。
習近平用上對下，大國對小國的姿態發言，早就惹怒日本首相，矢板明夫研判，APEC場子上，姑且讓習近平訓話，高市早苗聽完後第二天就去見林信義了，然後在自己的推特X上寫「我見了台灣的總統府資政」，形同告訴習近平「你說完話讓我恪守，第二天我就違反」、「要說見台灣代表的話是OK的話，見總統府資政把台灣當國家了」。
矢板明夫補充，高市早苗把總統府都講出來了，很可能是故意的，因為聽了習近平的訓話，很不爽，安倍在任時去APEC，跟習近平只說了兩件事，被周圍的公明黨、二階俊博掣肘，「高市早苗現在無所顧忌」。
