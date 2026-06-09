(影)《矢板明夫Newtalk》高市早苗修憲起手式？日菲拋出EEZ與大陸礁層劃界談判

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[Newtalk新聞] 日本與菲律賓近日拋出專屬經濟區（EEZ）與大陸礁層海域劃界談判，高市政府有意形塑印太海上秩序，此舉與日本修憲的關聯備受關注。





開南大學副校長陳文甲直言，高市早苗目前仍維持相當高的支持度，「反對高市早苗的人得不到選票」，雖然自民黨席次表面上未達修憲所需的三分之二門檻，但若透過政治協商與合縱連橫，修憲仍有可能過關。





陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，高市早苗之所以能夠當選，最大的助選員其實是中國共產黨，「中國自去年11月以來持續對日本施壓，反而激起日本社會反彈。打得越大，反彈越大。」

廣告 廣告





日本民調顯示，對中國抱持負面觀感的民眾已達八成至九成。陳文甲認為，在日本眾議院以單一選區為主的選舉制度下，若政治人物選擇站在少數親中的立場，勢必難以在選區競爭中勝出，這也是高市早苗持續維持高人氣的重要原因之一。





談及修憲所需要的國會動能，陳文甲觀察，從國力研究會的規模來看，目前已有347名國會議員加入，可以看出其力量相當龐大，參與國力研究會的人數已超過自民黨國會議員席次的八成。陳文甲認為，「高市早苗政權已經完成整合，並建立起一個整合的平台」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

外交部：日菲EEZ談判不影響我漁民權益、外界稱會被登檢扣押與事實不符

總裁選陷「抹黑」風暴 高市早苗：我絕不會做這種事