(影)《矢板明夫Newtalk》高市早苗又找到「抗中戰場」！ 專家：日本修憲可能性大增

日本首相高市早苗近期就「存立危機事態」提出強烈警訊，讓日本社會重新思考國防與憲政議題。新頭殼專欄作家陳文甲在《矢板明夫Newtalk》節目中深入剖析，日本民眾的「和平慣性」已如何被喚醒！





陳文甲指出，安倍晉三時代，明明參眾兩院皆達到憲法第96條修改門檻的三分之二，但仍無法啟動第二階段的公民投票，主因就在於日本社會對修憲的疑慮難以跨越。反觀中共長期推動「戰狼外交」與軍事霸權，使日本面臨的外部威脅持續升高。

日本是否會從「集體自衛權」進一步直接修改和平憲法，陳文甲研判，日本多數民眾因為長治久安，已習慣於和平環境，對安全問題的感受相對薄弱，而且日本年輕世代更是典型的「和平慣性世代」，長期不認為武力威脅會臨身，也不願面對憲政改革這類敏感議題。





不過日本政府提出國防改革方向，如果民眾未形成足夠支持，將難以因應中國快速升級的軍力布局，陳文甲觀察，高市早苗成功讓民眾重新體會國家安全的重要性，也為未來修憲鋪下可能性「高市以高聲量談安全議題的方式，確實喚起大眾支持」。

