(影)《矢板明夫Newtalk》高市早苗吃定習近平 眾院選舉仍大談介入「台灣有事」 矢板明夫：終結統派名嘴和中共恐嚇的邏輯

[Newtalk新聞] 2025年11月7日，日本首相高市早苗在國會做出「台灣有事是日本存立危機事態」的發言後，2026年眾院選舉相關話題仍在延燒。印太戰略智庫執行長矢板明夫反酸，台灣統派名嘴愛講一套理論：「中國不用打台灣，只要放幾艘軍艦，把台灣海域封鎖；台灣沒有石油、糧食也不夠，人心惶惶，台灣就投降了。」這次高市早苗點名「封鎖的話，日本就存亡危機」，所以要介入，而且日本介入的話，美國一定會介入，「中國這套傳統恐嚇台灣人的邏輯，就不成立了。」





前國大代表、政治評論家黃澎孝驚呼：「這種說法對中國來說影響會很大。」他在《矢板明夫Newtalk》網路節目中解釋，高市直接說出口來，中共嚇一大跳，等於是把日本既定政策公開化，對中國來講，還是很大的打擊。





「在中國的周邊國家裡面，只有日本是不跪的。」黃澎孝發現，中日之間自古以來都一直有著牽扯不清的關係，日本拒絕下跪、拒絕稱臣，拒絕對中國朝貢，中共心裡惦記著日本是小日本，但又拿小日本沒辦法。





矢板明夫分析，按照高市的邏輯來說，她不是指中共武力登陸，而是指封鎖台海，「就是給中國畫一條紅線，不踩紅線的話，我們可以好好相處；如果踩紅線的話，日本就要介入了。」

