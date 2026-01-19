(影)《矢板明夫Newtalk》高市早苗解散國會打亂中國陰謀？ 董立文：中共原計畫一年癱瘓日本政府

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗在1月突襲解散眾議院，隨即也引發日本政局劇烈變動，亞太和平研究基金會董立文研判，中共原本設定兩個目標，其一是在國際社會上孤立日本，其二則是在日本國內孤立高市早苗，但從目前情勢來看，這兩個目標都已明顯挫敗。





董立文在網路節目《矢板明夫Newtalk》特別單元「石平議員來台閉門座談會」中分析，高市早苗當選之初，中共的反應其實已相當清楚。高市早苗當選之初，同時具備「兩個少數」的特徵：一方面，高市本人是自民黨內的少數派；另一方面，自民黨在當時的日本政局中，也處於相對少數的位置，正因為這樣的「雙重少數」，中共才不會將高市早苗視為真正的談判對手。

董立文強調，北京很快就為高市政府定下時間表，亦即「一年癱瘓高市早苗政府，兩年促成其下台」。這樣的判斷，源自中共一貫的簡化思維模式，往往以所謂的「實力對比」作為評估形勢的唯一依據。





「表面上北京要求高市早苗收回發言，但那只是表面說法。」董立文進一步指出，無論在外交或安全層面，中共向來只重視實力的比較，只願意與被其認定為「有實力」的一方談判，反過來說，唯有實力或軍力，才是中共真正聽得懂的語言。

