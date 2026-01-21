(影)《矢板明夫Newtalk》高市突襲解散引發日本政壇巨變？ 石平：這兩個政黨席次恐下修

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗選擇在通常國會之前解散眾議院，究竟七成滿意度是否能帶領自民黨單獨過半，形成外界最為關心的話題。自民黨執政聯盟、日本維新會參議員石平研判，高市早苗絕對不滿足於自民黨成為少數政黨，如果在高市早苗支持率比較高的時候選舉，自民黨肯定一下就把以前失去的議席恢復，「甚至還能比以前更高。」





石平在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，這次眾議院選舉，最大問題就是哪個黨的議席會掉下來。參政黨在上一次當選的那次國會選舉中，一下增加到十幾個，原來支持自民黨保守派、右派的選票，就轉而投給參政黨。現在高市早苗已經擔任首相，那麼右派選民就沒有理由再把票投給參政黨。

「還有一個會掉的黨，可能是立憲民主黨。」石平大膽斷言，反正什麼都不好好做，就是搗亂，因此那類政黨的議席也可能會下滑。至於「維新會」選情如何，石平認為，關鍵在於維新會是否還能與自民黨維持政權合作關係；一旦自民黨做大，而維新會又向自民黨提出許多條件，如果自民黨不接受，維新會說不定也就會退出聯合政府。





究竟對台灣來講，哪一種改選結果是最好的？石平直言，撇開自身所屬政黨的立場或利益來看，高市政權穩定是對台灣最有利的結果，就如同過去安倍政權能夠長期維持七年穩定執政，關鍵就在於每次總選舉自民黨都能獲勝。

