影/知名內衣彰化員林辦廠拍「銅板帶走專櫃品」 民眾狂奔嗨搶

彰化知名內衣品牌即日起連3天舉辦年度廠拍活動，萬件內衣最低下殺1折起，吸引婆媽瘋搶，還有南投女性民眾在促銷活動一口氣帶走12件小褲，只花了500元，也有附近居民年年報到搶好康。

台灣內衣品牌「曼黛瑪璉」、「瑪登瑪朵」業者12日起在彰化員林展開1年1度廠拍活動。（圖／中天新聞）

台灣內衣品牌曼黛瑪璉、瑪登瑪朵12日至14日在彰化員林總公司舉行1年1度廠拍活動，現場準備萬件內衣、內褲提供民眾選購，同時舉辦「內褲裝到飽」活動，參加者只要繳交500元，在限定時間將小褲裝滿1000ml容器，就能將容器裡的小褲全帶走。今年由南投趕來參加的梁女士12件紀錄居冠，她現場分享「超會裝」秘訣，就是慢慢放進去，不讓容器留下空氣。

業者同時祭出500元限時活動，用小褲裝滿1000ml容器就能帶走容器內所有衣物。（圖／中天新聞）

「最會裝活動」最終由南投來的梁女士（左2）以12件的成績拿到冠軍。（圖／中天新聞）

場內到處可見女性民眾擠爆花車搶購，有民眾表示自己就住附近，每年都會來參加廠拍，3件衣物只要約500元，非常划算。另1名女性民眾也開心的盤點戰利品，1件小褲原價可能超過400元，現在廠拍6件299元，平均打1折，專櫃級衣物只要銅板價，許多民眾直接買齊1年份，嗨喊「超便宜的」！

廠拍活動同步推出保暖衣物優惠，吸引不少男士參加。（圖／中天新聞）

獨樂樂不如眾樂樂，大陸冷氣團將來襲，業者同步推出保暖衣物特賣活動，原價4000多元的商品只要3件999元，不少男士趕到活動會場搶便宜。

品牌行銷經理陳怡璇公布今年廠拍超殺優惠內容。（圖／中天新聞）

品牌行銷經理陳怡璇指出，本次活動當季正品就享8折，滿3500員再抵688元，幾乎現享6折優惠，一次回饋給消費者，小朋友一起來還能獲得免費氣球髮箍，又可在「夢幻樂園」看校園表演、氣球魔法秀等，好買又好玩。

現場除有衣物折扣優惠，小朋友也可在此度過歡樂時光。（圖／中天新聞）

