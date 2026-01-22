影/知名刺青師醫院診間施暴 揮拳毆打醫師遭送辦

又見醫療暴力！知名刺青師李耀鳴日前在淡水馬偕醫院門診看診時，情緒失控在診間內揮拳毆打醫師，事後挨打的醫師向警方報案，警方通知李男到案說明後將他依法送辦。

醫生在診間遭知名刺青師毆打。（圖／翻攝畫面）

淡水分局警方19日下午2時許接獲馬偕醫院報案，稱現場有「口角糾紛」立即派員趕赴現場，員警到場時已無糾紛情事，經詢問一名李姓男子（54歲）在診間情緒失控，看診的宋姓醫師（40歲）當時表示未有遭受攻擊。

未料宋姓醫師21日前往淡水分局報案，稱診療過程中李男因不滿醫療行為，情緒失控朝他胸部揮拳攻擊，造成他左胸挫傷，警方依規定受理報案後通知李男到案說明，全案依違反傷害、強制罪及違反醫療法移送士林地檢署偵辦。

據了解攻擊醫生的男子為知名刺青師、人稱「Kevin」的李耀鳴，他曾是電影《艋舺》和《賽德克．巴萊》的紋身指導，還是台灣紋身職業總工會創會理事長，但他過去涉及多起刑事案件且具幫派背景，曾遭警方「治平專案」提報流氓，還有恐嚇社區保全遭判處拘役20天紀錄，這次又因攻擊醫師涉案。

