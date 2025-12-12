影／知名訓虎師遭「咬脖狂甩」慘死 妻兒崩潰目擊...報告出爐

美國一名飼養員遭咬死。（示意圖／翻攝自pexels）





美國奧克拉荷馬州今年9月發生一起駭人意外，一名老虎訓練師在公開表演時，竟在眾目睽睽之下遭老虎攻擊、猛烈甩動，在家人面前當場被咬死，近日法醫鑑定報告出爐。

根據外媒《TMZ》報導，一名老虎訓練師賴恩・伊斯利（Ryan Easley）在他經營的「咆哮松虎保育園區」（Growler Pines Tiger Preserve）進行大型貓科動物表演並準備結束節目時，在鐵籠內的伊斯利突然遭其中一隻老虎咬住他的脖子與肩膀，隨即被大力甩動，他的妻子與女兒也在觀眾席中目擊整個過程。

警方指出，伊斯利倒地後失去意識，救護人員抵達時已無呼吸心跳。巧克托郡警長泰瑞・派克（Terry Park）表示，伊斯利過去與該隻老虎共事一段時間，事發前並無異狀，園區事後已全面停止表演與參觀活動。

伊斯利在野生動物界小有名氣，早年曾跟隨虎訓練師學徒，之後成立巡迴秀「ShowMe Tigers」，並在疫情期間開設園，也與《虎王》（Tiger King）喬・奇異・馬多納多（Joe “Exotic” Maldonado）有所往來。

近日伊斯利的法醫鑑定報告出爐，主要是遭老虎攻擊所致，包含鈍器傷、利器傷及壓砸傷，確認為典型的虎襲致命傷勢。

