影/知名酒吧前長裙女衝馬路「2度離譜碰瓷」 身分曝光

台南市中西區民生路二段知名酒吧前，12月11日深夜發生離譜碰瓷事件，28歲侯姓女子疑似酒後不勝酒力，在車道間徘徊蹲坐，更兩度衝向行駛中車輛，第二次遭黑色轎車撞擊騰空飛起，四肢多處擦挫傷送醫治療。

女子從酒吧衝出後蹲在馬路上 。（圖／ IG @ooxx.mia提供 ）

女子奔向白色轎車， 趴臥在引擎蓋 。（圖／ IG @ooxx.mia提供 ）

海安派出所副所長王志宏說明，12月11日晚間10時許，28歲侯女疑似飲酒後不勝酒力，蹲在道路，趁18歲李姓男子所駕駛之白色自小客車經過時，突然上前趴臥在引擎蓋滑落地上，起身後又碰撞另一輛由30歲李男所駕駛的黑色自小客車，導致手腳擦挫傷送醫救治。

侯女刻意撞上車頭後倒地 。（圖／ IG @ooxx.mia提供 ）

侯女還伸手推白車駕駛 。（圖／ IG @ooxx.mia提供 ）

根據IG @ooxx.mia提供的監視器畫面可見，當晚10時47分許，侯女先蹲坐在內車道，後來突然站起往外側車道靠近。白色轎車駕駛見狀緊急踩煞車成功停住，侯女卻刻意撞上車頭後倒地，駕駛與乘客立刻下車察看。不料侯女突然又往內車道快步衝去，遇上行經的黑色轎車，駕駛閃避不及，她整個人被車頭撞擊後彈倒在地。

侯女突然又往內車道快步衝去，刻意去撞行經的黑色轎車後倒地 。（圖／ IG @ooxx.mia提供 ）

知名酒吧「FREE 9 TAINAN」的員工表示，侯女是店內常客，當晚在店內喝一杯長島冰茶後就衝出去，「先跑到內線道蹲了一分鐘，第一台受到波及的白色轎車原本是要到酒吧消費的客人，白色轎車停下後侯女竟直接往前撲倒地裝死，好像有起一點爭執，白色轎車的駕駛也不太想理她，她後來又衝出去撞黑色的車，好像受到一點擦挫傷。後來有請白色轎車的駕駛喝個shot壓壓驚，黑色轎車的撞擊力比較大，聽警察說後照鏡有毀損，所以後來就去警局做筆錄，警察也有到場處理並調監視器。」

知名酒吧「FREE 9 TAINAN」的員工表示侯女當晚在店內喝一杯長島冰茶後就衝出去 。（圖／翻攝畫面）

受波及的白車及黑車駕駛下車看女子狀況 。（圖／ IG @ooxx.mia提供 ）

台南市警局第二分局提醒用路人，於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通恐違反《道路交通管理處罰條例》第78條之規定，可處新臺幣500元罰鍰。

