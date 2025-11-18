影／砂石車直衝驚悚瞬間！她來不及躲 慘被機車重壓

一名 73 歲婦人騎車，在待轉區綠燈剛起步時，被一輛闖紅燈的砂石車撞上，差點被捲進車底。（圖／東森新聞）





一起恐怖車禍發生在南投草屯！一名 73 歲婦人騎車，在待轉區綠燈剛起步時，被一輛闖紅燈的砂石車撞上，差點被捲進車底。當時婦人被機車壓住，所幸附近民眾合力把車抬起移開，並協助報案。婦人送醫後沒有生命危險，但路口監視器畫面曝光，相當驚悚。

騎車載著滿車資源回收物的婦人，停在待轉區等待。綠燈一亮，她往前直行，但橫向一輛砂石車卻直接闖紅燈，婦人來不及閃躲，瞬間被撞倒，差點被捲入車底。畫面驚險到附近民眾忍不住驚呼。附近居民：「看到的時候，就是這台車跟那台車撞到。砂石車跟機車擦撞，機車被擦撞拖行，婦人就倒下去，看她的臉都擦傷。」

婦人被機車壓住動彈不得，砂石車司機和附近民眾立刻上前，把機車移開並打電話叫救護車。草屯消防分隊隊員白明倫表示：「婦人有短期記憶喪失，左側耳朵出血，懷疑有顱底骨折。」

車禍發生在 17 日下午四點多。73 歲王姓婦人騎車載著資源回收物，在草屯草溪路二段待轉，綠燈亮起後剛起步沒多久，就被闖紅燈的砂石車撞上。砂石車駕駛一開始還辯稱，他看到的方向是綠燈，發現婦人時已經煞車不及。肇事砂石車駕駛：「我記得我看的是綠燈，沒有紅燈啊。她要從這邊待轉過去，不到兩公尺，我煞不及，我有往旁邊閃，所以擦撞她就倒地。」

草屯派出所所長鄒獻儀說：「係一部砂石車未遵守號誌指示闖紅燈，擦撞於待轉區起步之普重機，導致騎士頭部及多處受傷送醫。」

附近居民指出，這處路口常有車輛闖紅燈，經常發生車禍。所幸王姓婦人急救後沒有生命危險。詳細事故原因與肇責仍待釐清。但由於現場車輛占據車道，一度造成大塞車，連一輛軍用卡車也被卡住，直到警方到場指揮交通才恢復通行。

