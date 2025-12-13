影/砂石車運將酒駕變換車道不當 釀國3草屯段6車追撞

國道3號南投縣草屯路段，12日下午12時49分發生一起連環車禍。34歲的劉姓砂石車司機因酒駕及不當變換車道，導致後方六輛自小客車追撞，所幸無人受傷，但造成車流回堵約1公里，事故於13時56分排除。

國道警察第七大隊表示，事故發生地點位於國道3號北向215.8公里（草屯路段），員警接獲通報到場後發現，該砂石車駕駛的酒測值已超過標準，隨即依公共危險罪將其移送地檢。警方呼籲民眾切勿酒駕，並強調飲酒後務必指定駕駛或代駕，以防止類似事件再次發生。

國道3號南投縣草屯路段，12日下午12時49分發生一起連環車禍。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜不良行為，請勿模仿！》

