影/硬闖信義梅園！遊覽車彎道「卡住」 司機折樹引眾怒

南投信義鄉梅花正值盛開期，吸引大批遊客上山賞梅。不過，近日一輛遊覽車竟闖入狹窄賞梅步道，不僅造成交通堵塞，還在過彎時卡住，司機為順利轉彎，竟下車動手攀折樹枝試圖脫困，過程全被遊客拍下，引起眾人不滿。

司機為求順利轉彎，一度下車試圖攀折梅樹樹枝。（圖／中天新聞，下同）

據了解，土場梅園靠近台21線省道，一般小型車輛停靠路邊不影響交通，但這輛大型遊覽車闖入後，因路段狹窄，進入第一個彎道時就卡住車身，整個路段幾乎陷入停滯。隨後司機為了脫困，竟下車折損樹枝，經民眾制止後才回到車上慢慢挪動，最終離開梅區。

信義警方表示，投91線屬禁止甲類大客車通行的路段，遊覽車擅闖已違反《道路交通管理處罰條例》，依法可處900至1800元罰鍰。同時，司機攀折梅樹的行為涉嫌毀損罪，若梅農選擇追究，警方將依法受理。

警方提醒，土場梅區因道路狹小、會車困難，已規劃環狀動線並設置指示牌，引導賞梅車輛避免與進入梅區的車輛發生碰撞。近期也會加派警力，於易塞路段巡邏與疏導，維護賞梅交通順暢，呼籲民眾務必遵守管制規定，保障自身與花木安全。

